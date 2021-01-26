قيمة التجارة الزراعية مع أوراسيا تجاوزت مليار دولار

وكشفت أحدث الإحصاءات الجمركية عن التجارة الخارجية، أنه خلال هذه الفترة بلغت قيمة صادرات إيران إلى أوراسيا 400 مليون دولار وقيمة الواردات 638مليون دولار.

والوجهات الخمس للصادرات الايرانية من المنتجات الزراعية والغذائية خلال هذه الفترة، كانت روسيا بمبلغ 289 مليون دولار ، کازاخستان بمبلغ 72 مليون دولار وأرمينيا بمبلغ 18 مليون دولار، وقيرغيزستان استوردت 17 مليون دولار من البضائع الايرانية وبيلاروسيا استوردت بضائع بقیمة 4 ملايين دولارمن ايران.

وأما المصادر الخمسة للواردات الايرانية من المحاصیل الزراعیة خلال نفس الفترة، فقد كانت روسيا بمبلغ610 مليون دولار وكازاخستان بمبلغ 23 مليون دولار وأرمينيا بمبلغ 3 ملايين دولار وقرغيزيا بمبلغ مليوني دولار وبيلاروسيا بمبلغ مليون دولار.

وكان الفستق والتفاح والخوخ والزبیب والکیوی ومعجون الطماطم والفلفل الملون، والکرز والعنب من السلع الرئيسية المصدرة من ایران في الأشهر التسعة الأخیرة من هذا العام.

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