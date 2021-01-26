تجارة ایران الخارجية بلغت 59 مليار دولار

واضاف: ان حجم صادرات البلاد من اجمالي حجم التبادل التجاري بلغ 94 مليونا و 541 الف طن بقيمة 28 مليارا و 63 مليون دولار فيما بلغ حجم الواردات 28 مليونا و 249 الف طن بقيمة 20 مليارا و 639 مليون دولار .

واوضح بان غالبية الصادرات كانت على الترتيب الى الصین بقيمة 7 مليارات و 200 مليون دولار والعراق 6 مليارات و 300 مليون دولار والامارات 3 مليارات و 700 مليون دولار وتركيا مليارین وافغانستان 1 مليار و900مليون دولار.

واضاف: ان غالبية واردات البلاد كانت من الصين بقيمة 7 مليارات و 900 مليون دولار والامارات 7 مليارات و 400 مليون دولار وتركيا 3 مليارات و 400 مليون دولار والهند 1 مليار و 800 مليون دولار والمانيا 1 مليار و 400 مليون دولار.

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