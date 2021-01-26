٢٦‏/٠١‏/٢٠٢١ ٢:٢٧ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84199805
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تجارة ایران الخارجية بلغت 59 مليار دولار

تجارة ایران الخارجية بلغت 59 مليار دولار

طهران /26 كانون الثاني/يناير/ ارنا - اعلن مدير عام مؤسسة الجمارك في ایران مهدي ميراشرفي ان حجم التبادل التجاري للبلاد مع الخارج بلغ 122 مليون طن بقيمة 59 مليارا فی العام الايراني الجاري (بدا في 21 اذار/مارس2020).

واضاف: ان حجم صادرات البلاد من اجمالي حجم التبادل التجاري بلغ 94 مليونا و 541 الف طن بقيمة 28 مليارا و 63 مليون دولار فيما بلغ حجم الواردات 28 مليونا و 249 الف طن بقيمة 20 مليارا و 639 مليون دولار .

واوضح بان غالبية الصادرات كانت على الترتيب الى الصین بقيمة 7 مليارات و 200 مليون دولار والعراق 6 مليارات و 300 مليون دولار والامارات 3 مليارات و 700 مليون دولار وتركيا  مليارین وافغانستان 1 مليار و900مليون دولار.

واضاف: ان غالبية واردات البلاد كانت من الصين بقيمة 7 مليارات و 900 مليون دولار والامارات 7 مليارات و 400 مليون دولار وتركيا 3 مليارات و 400 مليون دولار والهند 1 مليار و 800 مليون دولار والمانيا 1 مليار و 400 مليون دولار.

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