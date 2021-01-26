عراقجي يجري مباحثات مع وزير خارجية الكويت

ويرأس عراقجي وفدا سياسيا الى دولة لكويت، التي وصلها اليوم الثلاثاء، حيث التقى بوزير خارجية هذا البلد "الشيخ احمد ناصر المحمد الصباح" وبحث معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

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