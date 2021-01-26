عراقجي يجري مباحثات مع وزير خارجية الكويت

ويرأس عراقجي وفدا سياسيا الى دولة لكويت، التي وصلها اليوم الثلاثاء، حيث التقى بوزير خارجية هذا البلد "الشيخ احمد ناصر المحمد الصباح" وبحث معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
انتهى ** ح ع
طهران / 26 كانون الثاني / يناير / ارنا – التقى مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية "سيد عباس عراقجي" اليوم الثلاثاء، بوزير خارجية الكويت.
ويرأس عراقجي وفدا سياسيا الى دولة لكويت، التي وصلها اليوم الثلاثاء، حيث التقى بوزير خارجية هذا البلد "الشيخ احمد ناصر المحمد الصباح" وبحث معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
انتهى ** ح ع
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