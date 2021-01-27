جائزة اللبنة الذهبية.. وسام فخر عالمي على جبين "همدان"

وفاز المشروع التاريخي-الثقافي لبلدية همدان بالمركز الأول، فيما حصل مشروع "عودة الحدائق" من موسكو على المركز الثاني، ومشروع مجمع الرازي الثقافي من طهران على المركز الثالث.

وأدت جائزة "اللبنة الذهبية" الى ظهور أفكار ومشاريع إبداعية ومؤثرة في العديد من المدن في البلاد.

وفي الدورة الخامسة من الجائزة التي استضافتها طهران، أمس الثلاثاء، وقع الاختيار النهائي على الإدارة الحضرية لمدينة همدان لتفوز بالمركز الأول لجائزة "اللبنة الذهبية" العالمية من بين 200 حاضرة من 58 دولة بالأغلبية الساحقة من أصوات الحكام.

وانعقد حفل جائزة اللبنة الذهبية برعاية بلدية طهران وبمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء في مجال إدارة المدن وتحسين ظروف الحياة فيها تحت شعار "مدن صحية: خطوات محلية.. نتائج عالمية".

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