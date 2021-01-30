زنكنة: ايران من الدول الرائدة في صناعة البتروكيمياويات بالمنطقة

جاء ذلك في حوار اجراه التلفزيون الايراني مع وزير النفط مساء السبت استعرض خلاله منجزات صناعة النفط الايرانية على اعتاب الذكرى الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية.

واشار زنكنة في تصريحه الى ان احتياطيات البلاد الهيدروكاربونية القابلة للاستخراج ازدادت بصورة كبيرة وقال: ان الاحتياطيات الهيدروكاربونية تضاعفت الى نحو الضعف والسبب في ذلك يعود الى الاكتشافات الحاصلة، حيث تبلغ احتياطيات الغاز اكثر من 33 تريليون متر مكعب فيما تبلغ الاحتياطيات النفطية نحو 159 مليار برميل قابلة للاستخراج.

ونوه الى القفزات المتحققة في الصناعة البتروكيمياوية في البلاد والنمو في الامكانيات التكنولوجية واضاف: ان طاقة انتاج المنتوجات البتروكيمياوية ستبلغ 100 مليون طن في العام القادم.

واعرب عن امله بان يصل انتاج البلاد من النفط الى 6 ملايين برميل يوميا واضاف: ان عوائد بيع النفط يجب انفاقها على اقتصاد البلاد وايداعها في صندوق التنمية الوطنية ولا ينبغي ان تدخل الميزانية.

وقال وزير النفط: ان صادرات المشتقات النفطية الايرانية تضاعفت 4 مرات مقارنة مع العام 2012 وتم تسجيل ارقام تاريخية.

واوضح بان البلاد قادرة الان على انتاج اكثر من 80 بالمائة من معدات الصناعة النفطية في الداخل وصرح بان البلاد لم تكن قادرة على مد حتى متر واحد من الانابيب البحرية عام 1997 لكنها الان قادرة على مد كيلومتر واحد يوميا واضاف: ان الشركات الايرانية تنافس الشركات الاجنبية في هذا المجال.

وتابع وزير النفط: ان القفزة الثانية للصناعة البتروكيمياوية هي الان في مرحلة الاكتمال فيما ستكتمل المرحلة الثالثة في العام 2025 حيث سيصل الانتاج السنوي للمنتوجات البتروكيمياوية الى 130 مليون طن.

يتبع ** 2342