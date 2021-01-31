اختيار فنان ايراني حكما لمهرجان كوريا الجنوبية للفن

وأضاف نادر سعادتي فر في مقابلة مع وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) اليوم الأحد: "يقام هذا الحدث سنويًا في سبتمبر في مجالات الرسم والنحت والجرافيك والتركيب وفن الفيديو ، بمشارکة العديد من الفنانين من جميع أنحاء العالم".

وقال رئيس مكتب دزفول للثقافة والإرشاد الإسلامي: إن النسخة السابعة من مهرجان هذا العام ستقام تحت شعار "السلام مرة أخرى" في سبتمبر 2021 ، وقد تمت توجيه الدعوة للفنان الايراني من اهالي مدينة دزفول ليكون حكماً في قسم الرسم.

و رابطي هو أحد الفنانين البارزين في مدينة دزفول وقد تم عرض إحدى لوحاته مؤخرًا كأفضل اعمال في مهرجان المتحف الهندي.

وتم لحد الان عرض أعمال هذا الفنان الايراني في معارض دولية مختلفة، بما في ذلك كوريا الجنوبية وفنلندا وبلجيكا ولندن.

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