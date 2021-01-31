وزير الصحة: ​​البنى التحتية الصحية هي احدى أهم وأكبر إنجازات الثورة الإسلامية

واضاف نمكي اليوم الاحد خلال مراسم تدشين مشاريع صحية في محافظة كرمان إذا عدنا إلى السنوات السابقة سنشاهد أن مايحدث اليوم هو نتيجة اهتمام الجمهورية الإسلامية الكبير بجميع المرافق التي يهم المواطن وخاصة في مجال تنمية وتطوير البني التحتية للنظام الصحي في جميع انحاء البلاد .

وقال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي: إن الإنجازات التي تحققت في مجال النظام الصحي من أعظم وأهم إنجازات الثورة الإسلامية فكان قبل انتصار الثورة الإسلامية والسنوات الأولى بعد ذلك ففي مناطق مثل الشرق وجنوب كرمان ومحافظات مثل سيستان وبلوشستان كانت تقع 200 حالة وفاة مقابل كل 1000 ولادة ، مبينا ان اليوم اصبح العدد 20 وفاة لكل 1000 ولادة وهذا يعود الى تطوير البنى التحتية الصحية في جميع مناطق البلاد ولاسيما النائية والمحرومة .

واكد نمكي ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية اصبحت واحدة من أنجح دول العالم في مكافحة فيروس كورونا ويعود الفضل الى تكاتف الشعب مع الكادر الصحي في البلاد وبرعاية خاصة من قائد الثورة الاسلامية مبينا ان الدول القوية اقتصاديا تعاني اليوم وبشدة من هذا الفيروس حيث ان عدد الوفيات الناجمة عن هذه الجائحة في تزايد في حال العدد في ايران اخذ المنحنى التنازلي.

وبين وزير الصحة انه خلال العام الحالي ( بدأ 21 مارس 2020) والشهرين الاوليين من العام القادم تم وسيتم افتتاح 1400 مشروع صحي وتعليمي في مجال الصحة واضافة 11 الف سرير الى مستشفيات البلاد .

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