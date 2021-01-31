برلماني عراقي يهنئ العالم الاسلامي بنجاح ايران في انتاج لقاح كورونا

واشار العبودي في تغريدة على تويتر، انه "في وقت تتنافس فيه الدول العظمى على ابتكار لقاحات مضادة لفايروس كورونا، تقدم إيران كأول دولة إسلامية ثلاثة لقاحات؛ الأول سيطرح في الأسواق بعد شهر، والثاني مشترك مع كوبا، والثالث من معهد رازي".

واضاف هذا البرلماني العراقي : انه إنجاز رائع نهنئ مسلمي العالم عليه.

وكان امين اللجنة العلمية بلجنة مكافحة فيروس كورونا الوطنية في ايران "مصطفى قانعي"، قد صرح ان "مراحل انتاج اللقائح الايراني المضاد لكورونا ماضية بنجاح؛ الامر الذي يدل على ان اللقاح سيتم انتاجه وتوزيعه على الاسواق الداخلية في وقته المحدد".

انتهى ** ح ع