مندوب الخارجية الايرانية يبحث مع حنيف اتمر بشان مسيرة السلام في افغانستان

وبحث الجانبان في هذا اللقاء الذي جرى في كابول اليوم الخميس، بشان زيارة وفد تنظيم طالبان الى طهران وسبل تقوية التعاون الاقليمي لدعم مسيرة السلام في افغانستان.

وقدم مندوب الخارجية الايرانية الخاص في الشان الافغاني عرضا عن الزيارة الاخيرة التي قام بها وفد طالبان الى طهران، واكد التزام الجمهورية الاسلامية الايرانية بدعم مسيرة السلام في افغانستان.

وتباحث الجانبان خلال اللقاء حول سبل تعزيز التعاون الاقليمي لدعم مسيرة السلام في افغانستان.

وافادت وزارة الخارجية الافغانية في بيان لها: ان اتمر اشاد بجهود الجمهورية الاسلامية الايرانية وقال؛ ان تنظيم طالبان خرق التزاماته في 3 مجالات رئيسية.

واضاف اتمر: ان طالبان وعلى النقيض من التزاماته اعاد 90 بالمائة من المقاتلين المفرج عنهم من سجون الدولة الى جبهة الحرب وقام بتصعيد العنف وحافظ كذلك على علاقاته القوية مع القاعدة.

وكان مندوب الخارجية الايرانية الخاص في الشان الافغاني قد التقى عددا اخر من المسؤولين الافغان خلال زيارته الحالية الى كابول من ضمنهم رئيس المجلس الاعلى للمصالحة الوطنية عبدالله عبدالله.

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