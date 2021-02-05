باكستان تفرج عن 17 بحارا إيرانيا

وأعلن قسم الاعلام بالقنصلية العامة الإيرانية في كراتشي، اليوم (الجمعة)، ان بفضل الجهود المبذولة والمتابعات التي تتم لضمان حقوق الإيرانيين خارج البلاد، تم إطلاق سراح 17 بحارا إيرانيا آخر من سجن في كراتشي بباكستان ليعودوا إلى البلاد على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الإيرانية.

وكانت وكالة الأمن البحري الباكستانية قد احتجزت البحارة وأرسلتهم إلى السجن منذ حوالي أربعة أشهر بتهمة دخول المياه الإقليمية الباكستانية بشكل غير قانوني.

ومع الإفراج عن هذه المجموعة الجديدة من البحارة الإيرانيين، تم لحد الآن إطلاق سراح 101 بحارا إيرانيا، كانت اعتقلت القوات الباكستانية جميعهم بتهم مماثلة.

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