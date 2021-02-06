محلل عراقي: ايران تعاملت بشكل ذكي مع الملف النووي

وقال شلوشي خلال حوار خاص مع "ارنا" ، اليوم السبت، حول موضوع البرنامج النووي الإيراني، : "في الأشهر الأخيرة ، تمكنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية من إدارة الملف النووي سياسيا بشكل ماهر وذكي جدا من خلال ايجاد ملفات إضافية".

وأضاف، ان "الفريق في وزارة الخارجية اليوم هو نفس الفريق الذي كان حاضرا خلال عقد الاتفاق النووي في عام 2015 ، وتظهر تصريحات جميع أعضاء هذا الفريق أن واشنطن مستعدة للعودة إلى الاتفاق النووي".

وأوضح، ان "الجمهورية الإسلامية الإيرانية استطاعت أن تخلق الاعتقاد بأن العودة إلى الاتفاق النووي ليست فقط رغبة طهران ، بل أكثر من ذلك ، بل هي أمنية وحاجة جادة لواشنطن".

ولفت الى انه "هنالك نقطة أخرى مهمة في هذه الحالة، هي تأكيد الإدارة الديمقراطية لـ" جو بايدن "على حقيقة أن إدارة ترامب كانت مسؤولة عن التطور السريع لقدرات إيران النووية والصاروخية".

وتابع: "باستثناء فرنسا التي تسعى للانتهازية في الاتفاق النووي ، يبدو أن جميع الأطراف في الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسعى للانخراط في هذا الاتفاق الدولي".

وأكد شلوشي أن "الولايات المتحدة تعتقد أن فترات عدم الاتفاق أو فترات العقوبات زادت من توسيع قدرات إيران العسكرية والعلمية والتكنولوجية".

انتهى** ع ص