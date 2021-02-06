نوبخت: ايران ضمن الاقتصادات الـ 18 الكبيرة عالميا

وقال نوبخت في تصريح للتلفزيون الايراني مساء السبت: لقد وقعت الكثير من الاحداث خلال الاعوام الـ 42 الماضية بحيث اثرت على اقتصاد البلاد.

واضاف: انه ومع كل المشاكل التي نعاني منها والصعوبات والضغوط الاقتصادية على شعبنا ينبغي علينا القول بان البلاد تعد ضمن الدول الـ 18 الكبيرة في العالم على اساس معايير قوة الاقتصاد.

واشار مساعد رئيس الجمهورية الى ان جميع المؤشرات تبين بان نمو البلاد كان لافتا واضاف: إن كان الرخاء بمعنى توفر الامكانيات فانه ينبغي علينا القول بانه لا توجد في البلاد اليوم حتى قرية واحدة من دون كهرباء والطرق كلها معبدة وما هو موجود الان تحت تصرف المواطنين اكبر بكثير من الماضي وحتى ان القرويين يحظون بامكانيات الانترنت والصحة وشبكة النقل وغير ذلك من الامور.

واشار الى المشاريع الانمائية والصناعية والانتاجية الكثيرة التي تقوم الحكومة بتدشينها في مختلف المجالات باستمرار رغم الصعوبات وانخفاض موارد البلاد، لافتا الى اهتمام الحكومة بتقديم المعونة والدعم للنهوض بالمستوى المعيشي للشرائح الضعيفة والاقل دخلا.

وحول قضية كورونا قال نوبخت: اننا لا مشكلة مالية لدينا لشراء لقاح كورونا وسيتم استيراد الحد اللازم منه ولن ندع البلاد تعاني من نقص في هذا المجال.

انتهى ** 2342