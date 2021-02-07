مهرجان فجر للموسيقى يتعاون مع مهرجان برشلونة للموسيقى

وقال مدير القسم الدولي لمهرجان فجر للموسيقى في نسخته السادس والثلاثين أردوان جعفريان : بعد مشاورات لتوجيه الدعوة لفنانين أجانب للمشاركة في القسم الدولي لمهرجان فجر للموسيقى تم التوقيع على مذكرة للتعاون مع مهرجان برشلونة للموسيقى والذي يعد من أهم المهرجانات في إسبانيا بموجبها يتم ايفاد فنانين من البلدين في مناسبات تنافسية وغير تنافسية على مدار العام.

وتابع جعفريان: في الخطوة الأولى من هذا التعاون سيقدم فنانا من كوبا يقيم في إسبانيا برنامجا موسيقىا بعد انتهاء ازمة كورونا.

وسيقام مهرجان فجر للموسيقى في الفترة بين 16 حتى 21 شباط/فبراير الجاري في طهزان.

انتهى** 1453

