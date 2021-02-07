وزير الصحة الايراني : سنبدأ التطعيم ضد كورونا يوم الثلاثاء القادم

واضاف نمكي اليوم الاحد خلال مراسم بدء مرحلة الدراسة السريرية البشرية للقاح كورونا الذي تنتجه مؤسسة رازي: تزامنا مع جهودنا لإنتاج لقاح كورونا والذي يتم بطرق مختلفة ، فكانت أحدى وعودنا للشعب بأن نبدأ التطعيم في أسرع وقت ممكن ولاجل ذلك ومن خلال تقييم اللقاحات المنتجة في العالم اخترنا واستوردنا أحد أقل اللقاحات خطورة ، وهو لقاح سبوتنيك الروسي.

وتابع: في البداية تعرضنا لكثير من الهجمات ولكن تحلينا بالصبر واليوم يشاهد الجميع أن الشركات الأوروبية المنتجة للقاحات مثل شركة سترازنكا تتطلع للتعاون مع الشركة المنتجة لهذا اللقاح، فعلى الرغم من أننا كنا من أوائل المفاوضين الذين اشتروا هذا اللقاح ، لكننا الدولة ال15 التي تحقن هذا اللقاح.

وأضاف نمكي: كان شرطنا لاستيراد اللقاح أن يكون قد اجتاز المرحلة الثالثة من الدراسة الانسانیة، بينما حقنت بعض دول المنطقة هذا اللقاح خلال المرحلة الثالثة من الدراسة الانسانية.

وقال: على الرغم من شراء 16 مليون و 800 ألف لقاح من سلة كوفاكس والذي يكفي لثمانية ملايين و 400 ألف شخص ، فيجب استيراد المزيد لأن هذه الكمية غيركافية.

وأضاف نمكي: ان لقاح سبوتنيك الروسي تم تسجيله في ست دول وحاولنا استيراد لقاحًا موثوقًا به، مبينا ان التطعيم باللقاح الروسي سيبدأ يوم الثلاثاء القادم، وبحسب خطة حيث سيتم في البداية تطعيم من هم في الخط الأمامي الصحي وموظفي اقسام العناية المركزة ثم باقي الطاقم الطبي وبعدها دور رعاية المسنين والأشخاص فوق سن 65 سنة.

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