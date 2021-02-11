وزير الصحة: ايران ستصبح قطبا لانتاج لقاح كورونا في المنطقة

واضاف نمکی الیوم الخمیس خلال مراسم افتتاح 9 مستشفیات اقیمت عبر الفیدیو کنفرانس اننا نبشر ابناء الشعب الایرانی بان البلاد ستصبح في غضون شهرين او ثلاثة اشهر قطبا كبيرا لانتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا في المنطقة وستكون احد اهم المصدرين للقاح الى دول العالم.

وفي الاسبوع الخمسين لتدشين مختلف المشاريع في اطار تحقيق شعار "قفزة الانتاج"، قال وزير الصحة خلال مراسم افتتاح 9 مستشفيات بايعاز من رئيس الجمهورية في مختلف المحافظات بما فيها العاصمة طهران وخوزستان (جنوب غرب) و مازندران(شمال) و كرمان (جنوب شرق) نامل ان تستمر عملية افتتاح مثل هذه المشاريع.

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