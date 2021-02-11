سفير إيران: نرحب بدور قطر لإيجاد آلية للحوار الإقليمي

وذكر دهقاني في حوار مع صحيفة الشرق القطرية بمناسبة الذكرى الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية أن طهران لديها مشروع واقتراح لبدء حوارات إقليمية في المنطقة ضمن مبادرة هرمز للسلام التي تقدمت بها الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وشدد على أن الأمن الجماعي مهم في المنطقة لكنه لا يمكن ان يتحقق على أساس معادلة صفرية والتعاون لا يكون إلا عن طريق الحوار والتفاهم المشترك.

وفيما يخص الأزمة بين إيران وواشنطن، فقد قال السفير دهقاني إن طهران تنتظر من بايدن العودة الى الاتفاق النووي الذي خرجت منه إدارة ترامب مع اتخاذ خطوات تصحيحية.

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