العميد باكبور: مناورات القوة البرية للحرس الثوري نفذت بنجاح تام

وقال العميد باكبور في تصريح للصحفيين مساء الخميس على هامش مناورات "الرسول الاعظم (ص)" الـ 16 للقوة البرية للحرس الثوري: ان هذه المناورات انطلقت قبل 10 ايام في منطقة جنوب غرب البلاد ونفذت مرحلتها النهائية في قسمين بنجاح تام.

واضاف: انه تم في هذه المناورات الاستفادة من طاقات مختلف صنوف القوة البرية للحرس الثوري والوحدات المدرعة وقوات "صابرين" الخاصة والمدفعية والوحدات الصاروخية للقوة البرية والطائرات المسيرة القتالية والاستطلاعية والانتحارية والتي استعرضت عمليات متعددة في المناورات.

وصرح بان تركيب مختلف الصنوف في العمليات يعد احدى القضايا الرئيسية والاساسية في المعارك الليلية والهجومية التي تم تنفيذها بنجاح في هذه المناورات واكد اهمية التنسيق بين مختلف الصنوف في منطقة القتال وقال: لقد قمنا في هذه المناورات بتقييم الفترة الزمنية اللازمة لنشر قواتنا في منطقة العمليات ولحسن الحظ فقد تمكنا من اعداد الوحدات العملانية للمناورات في اقصر فترة زمنية ممكنة.

واوضح بان من القضايا المهمة والبارزة لهذه المناورات؛ استخدام المعدات المتطورة التي دخلت الى القوة البرية للحرس الثوري اخيرا والمصنعة من قبل مجموعة جهاد الاكتفاء الذاتي وقال ان القضية الاخرى هي تنفيذ عمليات ليلية واسعة النطاق بمشاركة مختلف الصنوف في الظلام الدامس والتي تكللت بنجاح تام، لافتا الى انه كانت تجري في السابق عمليات ليلية بصورة محدودة او بمشاركة صنف محدد بعينه.

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