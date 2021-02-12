ظريف يدعو الترويكا الاوروبية لقراءة البند 36 من الاتفاق النووي

واشار ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الى عدم التزام الدول الأوروبية الثلاث بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي وكتب: هل قرأ شركاؤنا الأوروبيون الثلاثة البند 36 من الاتفاق النووي والرسائل الإيرانية العديدة على هذا الأساس؟.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني في تغريدته التي جاءت ردا على البيان الصادر عن الدول الاوروبية الثلاث حول الاتفاق النووي: بأي منطق يجب ان تلتزم إيران بوقف تلك الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها بعد عام كامل من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي ما زالت تقوم بانتهاكه؟.

وختم ظريف تغريدته بالتساؤل: ماذا فعلت الدول الأوروبية الثلاث للوفاء بتعهداتها؟.

ودعت الدول الاوروبية الثلاث فرنسا وألمانيا وبريطانيا اليوم الجمعة إيران الى وقف إنتاج اليورانيوم المعدني والذي قالت هذه الدول إنه يمثل خرقا لالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي حسب ادعائها.

وقالت الدول الثلاث في بيان: نحث إيران بشدة على وقف هذه الأنشطة دون تأخير وعدم اتخاذ أي خطوات جديدة لا تتفق مع برنامجها النووي، ومن خلال عدم امتثالها، تقوض إيران فرصة العودة إلى الدبلوماسية لتحقيق أهداف الاتفاق النووي.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء الماضي إن إيران مضت بخططها لتصنيع يورانيوم معدني، بعدما أبلغت طهران الدول الغربية نيتها إنتاج المعدن.

ودون الاشارة الى خرقها المستمر لالتزاماتها في الاتفاق النووي وخروج اميركا من الاتفاق بصورة احادية الجانب ادعت الدول الاوروبية الثلاث بانه على ايران عدم انتاج او الحصول على اليورانيوم المعدني لفترة 15 عاما وان تقوم فقط بانشطة الدراسات والابحاث في هذا المجال.

يذكر ان ايران ووفقا للبند 36 من الاتفاق النووي قامت بخفض بعض التزاماتها في اطار الاتفاق ردا على عدم تنفيذ الاطراف الاخرى التزاماتها.

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