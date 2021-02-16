إيران تعلن رسمياً استعدادها لاستضافة المنافسات التأهيلية لكاس العالم 2022

وخلال الاجتماع الافتراضي، الذي عقد اليوم بحضور مدرب المنتخب الوطني (الايراني) لكرة القدم ورئيس وحدة المنتخبات الوطنية والاتحاد الوطني لكرة القدم، تم الاعلان رسميا عن طلب ايران لاستضافة "المجموعة C" والتي تضم المنتخب الوطني، في اطار منافسات الجولة التكميلية التاهيلية لكاس العالم 2022.

وعليه، فقد تقرر اشعار الاتحادات الاعضاء في الاتحاد الاسيوي لكرة القدم بشان الاجراءات القانونية ذات الصلة بتعبئة نموذج طلب الاستضافة، يوم الجمعة القادم.

كما تقرر ان يكون الخامس من سبتمبر / ايلول القادم، اخر موعد اعلان الدول استعدادها لاستضافة المنافسات التاهيلية لكاس العالم 2022؛ على ان يتم في الخامس عشر من الشهر نفسه حسم اختيار الدول المستضيفة لهذه المنافسات، وذلك بعد دراسة الشروط المتوفرة فيها من قبل الاتحاد الاسيوي لكرة القدم.

و ورد في هذا التقرير ايضا، انه يتعيّن على المنتخب الإيراني لكرة القدم ان يخوض، خلال الفترة من 3 الى 15 ينيو القادم، أربع مباريات على التوالي ضد منتخبات كمبوديا والبحرين وهونغ كونغ والعراق.

انتهى ** ح ع