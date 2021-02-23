متحدث الحكومة : على امريكا اظهار حسن النية من خلال خطوات عملانية

وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الثلاثاء، اشار ربيعي الى مفاوضات الاوروبيين مع امريكا لعقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي؛ مؤكدا ان "التفاوض بين طهران و واشنطن يتم في اطار الاتفاق النووي فقط".

وحول زيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائل غروسي" الاخيرة لطهران، وصف ربيعي اجراءات الاخير بانها "جيدة"؛ مصرحا : اننا نعتبر هذه الخطوات في اطار جهود غروسي الهادفة الى الحفاظ على الاتفاق النووي؛ وعليه فإن توجيه الدعوة الى الدول المراقبة في اطار الاتفاق النووي كان متوقعا وحُدّدت له ضوابط معينة.

وشدد المتحدث باسم الحكومة، على "ان سياسة الضغوط القصوى الامريكية باءت فالفشل وليس امام الاخيرة خيار سوى العودة الى الاتفاق النووي وتنفيذ القرار 2231 والغاء كامل الحظر عن ايران والامتثال الى القانون الدولي".

وعلى صعيد اخر، تطرق ربيعي الى موضوع اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وتحديدا لقاح "سبوتنيك في" الروسي؛ معلنا انه في ضوء الاتفاق المبرم وبفضل البنى التحتية المتوفرة داخل البلاد، سيتم البدء في خط انتاج هذا اللقاح محليا وعبر التعاون بين القطاع الخاص الايراني ومؤسسة "غاماليا" الروسية قبل نهاية العام الحالي (الايراني – في 20 اذار / مارس 2021).

انتهى ** ح ع

