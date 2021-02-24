روحاني يؤكد حرص إيران على إرساء التعاون مع بوليفيا في القطاعات الصناعية والعلمية

ولدى تسلمه أوراق إعتماد السفيرة البوليفية الجديدة لدى إيران، السيدة رومينا غواد الوبه، اليوم (الأربعاء)، صرح روحاني، ان تبادل السلع الأساسية بين البلدين من شأنه أن يؤدي الى تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

وأعرب الرئيس روحاني عن تمنياته للسفيرة البوليفية الجديدة لدى إيران بالتوفيق والنجاح، وأن تشهد العلاقات الثنائية مع لاباز المزيد من التنمية خلال فترة توليها مهام منصبها في طهران.

الى ذلك، وصفت السفيرة البوليفية الجديدة، إيران بأنها "شريك إستراتيجي" لبوليفيا، مؤكدة ان بلادها دعمت مواقف إيران الصائبة بما في ذلك مواقفها المتعلقة بالقضية النووية وستواصل دعمها لها على الدوام في المحافل والأوساط الدولية.

واعتبرت رومينا غواد الوبه توسيع وتعميق العلاقات وتعزيز أواصر الصداقة بين البلدين بأنها تشكل أحد أهدافها الرئيسية.

وقدم كل من سفراء السنغال وبوليفيا وغانا وسلوفاكيا ورومانيا أوراق اعتمادهم إلى الرئيس روحاني اليوم (الأربعاء).

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