صالحي : سنرد بالشكل المناسب على قرار مجلس الحكام المحتمل

وفي تصريح له على هامش اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية اليوم الاحد، اوضح صالحي : انه اذا ما صدر قرار عن مجلس الحكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد وقف العمل بالبروتوكول الاضافي من جانب ايران، سنقوم بالرد المناسب علي ذلك، كما بعثنا رسالة خطية في هذا الخصوص.

وكانت الخارجية الإيرانية قد اعلنت، الإثنين 22 فبراير 2021، أن "طهران ستوقف اعتباراً من يوم غد (الثلاثاء 23 فبراير) تنفيذها البرتوكول الإضافي".

ونقلت الخارجية عن المتحدث باسمها "سعيد خطيب زاده"، قوله "اننا سنكمل تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية".

واضاف، انه "يتوجب على الإدارة الأميركية الجديدة رفع الحظر عن إيران والعودة إلى الاتفاق النووي قبل الدخول إلى غرفة المحادثات في الاتفاق النووي مرة ثانية"؛ مؤكدا أن "موقف إيران ثابت من عدم إجراء أي محادثات قبل إلغاء الحظر".

انتهى ** ح ع