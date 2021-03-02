لا عقبات أمام تطوير التعاون التجاري والتقني بين إيران وسوريا

وفي كلمة له خلال حفل افتتاح الاجتماع التجاري والتكنولوجي الثاني بين 40 شركة إيرانية ومجموعات تكنولوجية سورية في هذا البلد، أشار ستاري إلى الأحداث التي وقعت في إيران في السنوات الست الماضية، مضيفا، " كلكم تعرفون إيران باحتياطياتها الهائلة من النفط والغاز. نحن لدينا أكبر احتياطيات هيدروكربونية في العالم. لكن ما حدث في السنوات القليلة الماضية هو ظهور أيدي عاملة خبيرة وكفوءة وتشكيل اقتصاد جديد إلى جانب اقتصاد النفط والغاز التقليدي".

وتابع، ان إيران تمتلك اليوم أكبر عدد من الشركات الناشئة في المنطقة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا النانو، والتكنولوجيا الحيوية، والفضاء، والخلايا الجذعية، وغيرها من التقنيات المتقدمة.

وصرح ستاري، ان مبيعات الشركات الإيرانية القائمة على المعرفة وصلت إلى أكثر من 12 مليار دولار. وأصبح هذا اقتصاد الرقمي يضاهي الاقتصاد التقليدي في إيران.

وبخصوص افتتاح "دار الإبداع التقني الإيراني" في سوريا، لفت مساعد رئيس الجمهورية الايراني للشؤون العلمية والتقنية الى تشييد مركزين مماثلين في الصين وكينيا، مضيفا انه "سيتم غدا افتتاح المركز الثالث في سوريا. ومن المؤمل أن يساعد هذا المكتب في تعزيز التبادل التجاري والتكنولوجي بين البلدين في مجال التكنولوجيا القائمة على المعرفة".

وعقد الاجتماع الثاني للشركات الإيرانية القائمة على المعرفة والمجموعات التكنولوجية السورية بهدف خلق مساحة لعرض المنتجات الإيرانية في هذا البلد. وفي اليوم الأول من حضورهم في سوريا، حضر شخصيا ممثلون عن الشركات الإيرانية المتميزة القائمة على المعرفة في اجتماعات انعقدت مع مجموعات اتكنولوجية سورية للحصول على صورة واضحة عن بيئة الأعمال في سوريا. وعقدت هذه الاجتماعات بالتعاون مع معاونية الشؤون العلمية والتقنية في مكتب رئاسة الجمهورية وصندوق الإبداع والإزدهار.

انتهى**أ م د