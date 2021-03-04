مساعد رئيس الجمهورية : ايران على استعداد لتعليم رواد الاعمال السوريين 

جاء ذلك خلال مباحثات ستاري اليوم الخميس مع رئيس غرفة التجارة السورية "محمد ابو الهدى اللحام"؛ حيث تناول الجانبان اليات توسيع التبادل التقني والمالي بين طهران ودمشق.

ونوه مساعد رئيس الجمهورية بالطاقات التي يتمتع بها اصحاب القطاع الخاص الايراني، مؤكدا ان ثقافة التركيز على دور القطاع الخاص للدفع بعجلة التنمية التقنية نحو الامام، باتت سائدة من سنوات في ايران، ونحن نبذل جهدنا لدعم هذه الرؤية.

واوضح، انه في السابق كانت ايران دولة قائمة على العائدات النفطية، لكن اليوم بفضل الجيل المتخصص والمتمرس تغير المسار الاقتصادي في البلاد نحو التركيز على الابداع والتكنولوجيا.

ولفت ستاري في هذا السياق، الى وجود 10 الاف شركة ناشئة ونحو 6 الاف شركة معرفية في ايران؛ مبينا ان هذا الانجاز مؤشر على البيئة التقنية والابداعية المرموقة التي تتمع بها ايران اليوم.

ودعا مساعد رئيس الجمهورية، المسؤول السوري الى الاستفادة المثلى من الطاقات البشرية المختصة في بلاده؛ مؤكدا ان "نادي الابداع والصادرات التقنية" الايراني لدى سوريا، مستعد لتوفير ظروف التعاون مع الشركات الايرانية والاستفادة من خبراتها التقنية والعلمية.

الى ذلك، اكد رئيس غرفة التجارة السورية على رغبة بلاده في تيسر ظروف التبادل التجاري والتسريع في وتيرة التحويلات المالية بين ايران سوريا.

ولفت اللحام، ان وفدا تجاريا سوريا سيتوجه الى جزيرة كيش (جنوب ايران) قريبا، من اجل التعرف على البنى التحتية التقنية هناك.

وفي سياق الاهداف المشتركة، دعا المسؤول الاقتصادي السوري الى خفض الرسوم الجمركية بين طهران ودمشق.

انتهى ** ح ع