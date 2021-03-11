مسؤول : لا خسائر في زلزال اذربايجان الغربية اليوم

واكد جعفري في تصريح لمراسل "ارنا" قبل قليل، ان عمليات التقييم بدات فور وقوع الحادث؛ مبينا انه لم تسجّل اي تقارير بشأن وقوع خسائر ناجمة عن الزلزال.

واضاف هذا المسؤول في محافظة اذربايجان الغربية، ان عمليات التقييم لا تزال متواصلة لتحديد الظروف السائدة في منطقة الزلزال، وفرق الانقاذ دخلت حالة التاهب القصوى ايضا.

هذا، وتعرضت مدينة خوي في محافظة اذربايجان الغربية (شمال غربي البلاد)، صباح اليوم الخميس، الى زلزال بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر.

وبحسب مركز رصد الزلازل الايراني، فقد وقع هذا الحادث في الساعة التاسعة و16 دقيقة من صباح اليوم، وعند التقاء خطي العرض الشمالي 38:517 والطوال الشرقي 45:081 وفي عمق 7 كم من سطح الارض.

انتهى ** ح ع