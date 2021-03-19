ربيعي: دبلوماسية الطاقة النووية تمضي الى الامام للتنمية الاقتصادية

وكتب ربيعي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الجمعة: ان 29 اسفند (19 اذار-مارس) الذي يصادف الذكرى الـ 70 لتاميم صناعة النفط من قبل المرحوم الدكتور مصدق تمثل لشعبنا ذكرى ملحمة وطنية كبيرة لكنها غير مكتملة. لائحة تاميم صناعة النفط اعتبرت التحكم بهذه الثروة الوطنية الكبيرة بانها تاتي في سياق دعم السلام العالمي.

واضاف: لكننا مثلما نعلم فان التواطؤ الاميركي -البريطاني دبر عملية الانقلاب بذريعة "الخطر الشيوعي". لحسن الحظ ان نهج المقاومة الوطنية ذلك الذي لم يكتب له النجاح قد نجح اليوم وتحقق تماما في الاتفاق النووي. دبلوماسية الطاقة النووية تمضي الى الامام مع اساس تلك الطاقة الضرورية للتنمية الاقتصادية.

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