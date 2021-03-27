تصدير منتجات النانو الإيرانية إلى 49 بلدا

وأشار سعيد سركار إلى مضاعفة حجم السوق السنوي للمنتجات الإيرانية المصنوعة في هذا المجال وقال بانه يتم حاليا إنتاج وتسويق 725 منتج نانوي في أكثر من 10 حقول صناعية تعتمد على التقنيات المحلية.

وقال سركار ان إجمالي مبيعات منتجات النانو المصنوعة في إيران بلغت 44.487 مليار ريال في عام 2019 وتضاعف حجم سوق منتجات النانو تقريبا للعام الخامس على التوالي.

واشار إلى التوسيع في برامج تصدير منتجات النانو في السنوات الأخيرة وإنشاء قواعد تصدير النانو في الدول الآسيوية و قال: استضافت الصين والهند وإندونيسيا وسوريا وتركيا والعراق معدات وخدمات وخدمات تكنولوجيا النانو الإيرانية.

واكد بانه تم لحد الان تصدير منتجات النانو الإيرانية إلى 49 دولة في القارات الخمس، مضيفا : شهدنا في العام الماضي تصدير مشعات إيرانية قائمة على تكنولوجيا النانو إلى العراق وأذربيجان وأفغانستان. كما أقيم هذا العام المعرض التجاري الافتراضي المشترك بين إيران وإندونيسيا في مجال الصحة.

انتهى** 1453