٢٩‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٥:٢٣ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84278537
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العميد كودرزي : تزويد المنافذ الحدودية بالانظمة الذكية على سلّم الاولويات

العميد كودرزي : تزويد المنافذ الحدودية بالانظمة الذكية على سلّم الاولويات

ارومية / 29 اذار / مارس / ارنا – قال قائد قوات حرس الحدود الايراني "العميد محمد علي كودرزي" : ان مشروع تزويد المنافذ الحدودية للبلاد بالانظمة الذكية ياتي على سلّم الاولويات خلال العام الجديد (الايراني – بدا في 21 مارس 2021).

وعلى هامش زيارته التفقدية لمنفذ "رازي خوي" الحدودي (في محافظة اذربايجان الغربية – شمال غرب)، اليوم الاثنين، صرح العميد كودرزي لمراسل "ارنا" : ان قوات حرس الحدود اتخذت مزيدا من التدابير الحازمة في سياق مكافحة عمليات التهريب والقضاء على هذه المعضلة. 

واضاف : نحن نرصد الاحداث الاخيرة وتحركات الاعداء بالقرب من الحدود الشمال غربية للبلاد.

ولفت هذا القائد الامني، الى ضبط 134 طنا من المخدرات خلال عمليات مكافحة عصابات الاتجار بالمخدرات خلال العام الماضي؛ مبينا ان هذا الحجم يشير الى زيادة بنسبة 28 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه.

انتهى ** ح ع  

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