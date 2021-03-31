تجهيز الشريط الحدودي بالانظمة الذكية لتعزيز عمليات المراقبة والاستشراف

وفي تصريحه للصحفيين بمحافظة كرماشاه (جنوب غرب) اليوم الاربعاء، اعلن العميد كودرزي ان هذه المحافظة تاتي ضمن المحافظات الحدودية المرشحة لتزويدها بالانظمة الذكية.

واشار الى تحركات الاعداء والعناصر المناوئة للثورة الاسلامية عبر الحدود ومحاولاتهم الرامية الى التغلغل واستهداف النظام الاسلامي المقدس في ايران؛ مؤكدا ان البلاد تتمتع بموقع ستراتيجي خاص في ضوء التنوع البيئي الملحوظ داخل المناطق الحدودية الممتدة على مساحات واسعة فيها.

واكد قائد قوات حرس الحدود، ان تجهيز الشريط الحدودي بالانظمة الذكية يأتي على سلم اولويات هذه القوة؛ متطلعا الى تعزيز عمليات الاستشراف والمراقبة على صعيد المناطق الحدودية عبر تنفيذ هذا المشروع.

وشدد العميد كودرزي : ان قوات حرس الحدود الايراني الكفوءة واليقظة تضطلع بدور كبير في تامين ثغور البلاد وحمايتها.

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