الادارة الامريكية الجديدة تواصل الحرب الاقتصادية التي شنتها الادارة السابقة ضد الشعب الايراني

وفي تصريحه خلال اجتماع اللجان التابعة للجنة الوطنية المعنية بمكافحة فيروس كورونا، اليوم الاربعاء، اكد الرئيس روحاني ان الحظر استهدف سلامة وارواح المواطنين في ايران.

واضاف، انه بالرغم من الادعاء بعدم الممانعة مع ارسال الدواء واللقاح الى ايران، لكن هناك العديد من العراقيل التي توضع امام عمليات توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا من خارج البلاد.

وصرح رئيس الجمهورية، ان الابقاء على الحظر ضد الشعب الايراني سلوك معاد للانسانية وظلم كبير؛ مبينا أن الحصول على الدواء واللقاح حق طيبعي ينبغي لجميع الدول ان تتمتع به، لكن الشعب الايراني محروم من هذا الحق.

انتهى ** ح ع