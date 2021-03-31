٣١‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٧:٣٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84280496
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روحاني :

الادارة الامريكية الجديدة تواصل الحرب الاقتصادية التي شنتها الادارة السابقة ضد الشعب الايراني

الادارة الامريكية الجديدة تواصل الحرب الاقتصادية التي شنتها الادارة السابقة ضد الشعب الايراني

طهران / 31 اذار / مارس / ارنا – قال رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني" : ان سياسة الحظر والحرب الاقتصادية التي فُرضت على الشعب الايراني من قبل الادارة الامريكية السابقة، لا تزال قائمة في عهد الحكومة الجديدة. 

وفي تصريحه خلال اجتماع اللجان التابعة للجنة الوطنية المعنية بمكافحة فيروس كورونا، اليوم الاربعاء، اكد الرئيس روحاني ان الحظر استهدف سلامة وارواح المواطنين في ايران.

واضاف، انه بالرغم من الادعاء بعدم الممانعة مع ارسال الدواء واللقاح الى ايران، لكن هناك العديد من العراقيل التي توضع امام عمليات توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا من خارج البلاد. 

وصرح رئيس الجمهورية، ان الابقاء على الحظر ضد الشعب الايراني سلوك معاد للانسانية وظلم كبير؛ مبينا أن الحصول على الدواء واللقاح حق طيبعي ينبغي لجميع الدول ان تتمتع به، لكن الشعب الايراني محروم من هذا الحق.

انتهى ** ح ع 

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