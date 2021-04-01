٠١‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١٢:٢٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84280909
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لجنة حقوق الانسان الايرانية :

يجب ملاحقة امريكا قضائيا على جرائمها في منطقة غرب اسيا

يجب ملاحقة امريكا قضائيا على جرائمها في منطقة غرب اسيا

طهران / 1 نيسان / ابريل / ارنا – طالب امين لجنة حقوق الانسان الوطنية في ايران "علي باقري كني"، بملاحقة الحكومة الامريكية قضائيا على الجرائم التي ارتكبتها في منطقة غرب اسيا.  

وفي تغريدة على موقع تويتر اليوم الخميس، اشار باقري كني الى دعم واشنطن لكل من داعش (بناء على تصريحات الجنرال فيلين) والقاعدة (وفق تصريحات جاك ساليفان) في سوريا، ودعم (الهجوم) وفرض الحصار الاقتصادي على اليمن من قبل محمد بن سلمان، وشن الهجوم على العراق بذريعة واهية وقتل ما يزيد عن مليون انسان، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان من قبل الكيان الوحيد الذي استخدم الاسلحة النووية؛ مطالبا بملاحقة امريكا قضائيا على هذه الجرائم البشعة.

يذكر ان تغريدة امين لجنة حقوق الانسان الوطنية، جاءت عقب الكشف مؤخرا عن رسالة الكترونية لمستشار الامن القومي الامريكي "جاك ساليفان"، والذي اعلن فيها صراحة بان "القاعدة تقف الى جانبنا في الاحداث داخل سوريا".

ساليفان الذي شغل سابقا منصب مساعد وزير الخارجية الامريكي، ويتولى حاليا احد اهم المناصب الامنية داخل البيت الابيض، اقرّ في رسالته بان "تنظيم القاعدة كان الى جانب واشنطن في عهد الرئيس اوباما".

وفي سياق متصل، تجدر الاشارة الى تصريحات مدير الاستخبارات الدفاعية السابق في البنتاغون "مايكل فلين"، الذي اقرّ هو الاخر في تصريح لقناة الجزيرة، بدور امريكا في انشاء جماعة داعش الارهابية؛ مؤكدا ان "نمو الجماعات المتطرفة في سوريا، كان نتيجة قرار متعمد من قبل حكومة الولايات المتحدة الامريكية".

انتهى ** ح ع 

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