ظريف يجري مباحثات مع رئيس جمهورية اوزبكستان في طشقند

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية اليوم الاثنين : ان ظريف الذي يجري حاليا زيارة للعاصمة الاوزبكية طشقند، التقى اليوم برئيس جمهورية هذا البلد وبحث معه في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ بما في ذلك عملية السلام في افغانستان الى جانب تعاون البلدين فيما يخص القضايا الدولية.

وكما قدم وزير الخارجية الايراني خلال اللقاء مع "مير ضيايوف"، شرحا لاخر المستجدات بِشان العلاقات الايرانية الاوزبكية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية؛ منوها برغبة طهران في تنمية علاقاتها مع طشقند وذلك انطلاقا من طاقات التعاون الكبيرة المتاحة لكلا البلدين.

الى ذلك، اكد رئيس جمهورية اوزبكستان على اهمية العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، وضرورة توسيع نطاق التعاون الثنائي بين البلدين.

ودعا مير ضيايوف لدى استقباله وزير الخارجية الايراني اليوم، الى عقد الاجتماع الرابع عشر للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة باسرع وقت ممكن.

وبدا ظريف اليوم الاثنين، جولة اقليمية تضمّ 4 دول بمنطقة اسيا الوسطى؛ وقد التقى في هذا السياق بوزير خارجية اوزبكستان، كما قام بزيارة مركز الحضارة الاسلامية في طشقند.

انتهى ** ح ع