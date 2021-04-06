٠٧‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٢:٤٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84286668
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متحدث الحكومة الايرانية: لسنا متفائلين او متشائمين تجاه نتائج اجتماع فيينا

متحدث الحكومة الايرانية: لسنا متفائلين او متشائمين تجاه نتائج اجتماع فيينا

طهران / 7 نيسان / ابريل /ارنا- صرح المتحدث باسم الحكومة الايرانية بـ "اننا لسنا متفائلين او متشائمين تجاه نتائج اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا لكننا على ثقة باننا اتخذنا الخطى في مسار صحيح".

وقال ربيعي بشان اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بين ايران ومجموعة "4+1" في فيينا: نحن في الوقت الحاضر لسنا متفائلين او متشائمين تجاه نتائج اجتماع فيينا لكننا واثقون باننا اتخذنا الخطى في مسار صحيح.

واضاف: في حال ثبوت ارادة وجدية وصدقية اميركا فبامكان ذلك ان يشكل مؤشرا جيدا لمستقبل افضل لهذا الاتفاق وبالتالي تنفيذه الكامل في الاسابيع القادمة.

وعقد الثلاثاء الاجتماع الـ 18 للجنة المشتركة للاتفاق النووي بمشاركة مندوبي ايران ودول مجموعة "4+1" في العاصمة النمساوية فيينا.

وتولى رئاسة الوفد الايراني مساعد الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي ومساعد امين عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الاوروبي انريكي مورا.

وشارك في الاجتماع ايضا مندوبون عن دول بريطانيا وفرنسا والمانيا وروسيا والصين.

انتهى ** 2342

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