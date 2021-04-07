٠٧‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٣:٤٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84287566
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مسؤول : انشاء مقعد اللغة والادب الفارسي بجامعة اللغات والثقافة في بكين

مسؤول : انشاء مقعد اللغة والادب الفارسي بجامعة اللغات والثقافة في بكين

طهران / 7 نيسان / ابريل / ارنا – اعلن مساعد رئيس كلية "طريق الحرير" للغات والثقافة "شيبا فينغ"، عن انشاء مقعد اللغة والادب الفارسي في هذه الكلية الصنيية، وذلك تلبية لطب المستشارية الثقافية الايرانية لدى الصين.

واوضح "فينغ" خلال اللقاء مع المستشار الثقافي الايراني "عباسعلي وفائي" اليوم الاربعاء، ان الطلاب الراغبين في تعلم الادب واللغة الفارسية سيتم قبولهم لدى كلية اللغات والثقافة الصينية اعتبارا من العام القادم.

واثنى هذا المسؤول بوزارة التعليم العالي الصينية خلال اللقاء هذا، على جهود المستشارية الثقافية الايرانية في بكين، الهادفة الى بناء قنوات الاتصال بين كلية طريق الحرير مع الجامعات الايرانية، ومتابعاتها لانجاح وثيقة التعاون المتعلقة بترجمة ونشر 100 مجلد من الكتب الصينية في ايران، وايضا 100 كتاب ايراني في الصين.

الى ذلك، اكد وفائي استعداد المستشارية الثقافية الايرانية لدى الصين، على تزويد كلية طريق الحرير بمصادر تعليم اللغة والادب الفارسي وايفاد اساتذة جامعيين اليها.

انتهى ** ح ع  

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