مسؤول : انشاء مقعد اللغة والادب الفارسي بجامعة اللغات والثقافة في بكين

واوضح "فينغ" خلال اللقاء مع المستشار الثقافي الايراني "عباسعلي وفائي" اليوم الاربعاء، ان الطلاب الراغبين في تعلم الادب واللغة الفارسية سيتم قبولهم لدى كلية اللغات والثقافة الصينية اعتبارا من العام القادم.

واثنى هذا المسؤول بوزارة التعليم العالي الصينية خلال اللقاء هذا، على جهود المستشارية الثقافية الايرانية في بكين، الهادفة الى بناء قنوات الاتصال بين كلية طريق الحرير مع الجامعات الايرانية، ومتابعاتها لانجاح وثيقة التعاون المتعلقة بترجمة ونشر 100 مجلد من الكتب الصينية في ايران، وايضا 100 كتاب ايراني في الصين.

الى ذلك، اكد وفائي استعداد المستشارية الثقافية الايرانية لدى الصين، على تزويد كلية طريق الحرير بمصادر تعليم اللغة والادب الفارسي وايفاد اساتذة جامعيين اليها.

انتهى ** ح ع