توطين انتاج قطارات الانفاق في ايران

وقال مساعد رئيس الجمهورية في الشؤون العلمية والتقنية "سورنا ستاري" انه تم توطين انتاج قطارات الانفاق بنسبة 85 في المئة وشاركت الشركات القائمة على المعرفة في تصميم وانتاج قطارات الانفاق محليا.

واوضح ان مشروع قطار الانفاق الوطني وكهربة قطاع المواصلات يأتي ضمن اولويات معاونية الشؤون العلمية والتقنية في مكتب رئاسة الجمهورية.

هذا وتعمل بلدية العاصمة طهران على توسيع شبكة قطار الانفاق بغية تسهيل حركة المرور وتقليل تلوث الهواء كون طهران من العواصم التي تعاني من التلوث.

وکان رئيس بلدية طهران بيروز حناجي قد اكد على ضرورة توسيع خطوط النقل العام لتسهيل التنقل وتقليل مستوى التلوث وقال ان البنية التحتية لتوسيع شبكة قطار الانفاق باتت مهيأة في العاصمة.

وتعد شبكة مترو الانفاق في مدينة طهران ثاني أهم وسيلة للتنقل داخل المدينة، كما هي الاوسع في الشرق الاوسط.

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