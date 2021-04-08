ظريف يؤكد اهمية العلاقات بين ايران وتركمنستان

وافادت الدائرة العامة للاعلام في وزارة الخارجية الايرانية ان وزير الخارجية محمد جواد ظريف شرح خلال لقائه الرئيس التركمنستاني قربان قلي بردي محمد اوف اليوم الخميس في عشق آباد، ابعاد العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، مؤكدا اهمية العلاقات بين البلدين الجارين.

من جانبه اعلن رئيس جمهورية تركمنستان قربان قلي بردي محمد اوف، دعمه للعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، مؤكدا عزم بلاده على تطوير التعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

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