ظريف: يجب رفع جميع اشكال الحظر التي فرضها ترامب ضد ايران

وفي تغريدة نشرها في صفحته الشخصية على "تويتر" اليوم الجمعة، قال ظريف: تقدم إيران مسارا منطقيا للالتزام الكامل بالاتفاق النووي. يجب على الولايات المتحدة - التي اثارت هذه الأزمة - أن تعود أولاً إلى الالتزام الكامل، وستقوم ايران باجراء مقابل بعد التحقق السريع (من التزام اميركا بتعهداتها ورفع الحظر).

وأضاف وزير الخارجية الايراني: كل اجراءات الحظر التي فرضها ترامب كانت ضد الاتفاق النووي، ويجب رفعها بغض النظر عن الاختلافات والتسميات اللامنطقية والاعتباطية لاجراءات الحظر.

يذكر ان الجلسة الحضورية الثانية للاجتماع الـ 18 للجنة المشتركة للاتفاق النووي عقدت اليوم الجمعة في فيينا وكانت الاولى قد عقدت الثلاثاء سبقها اجتماع افتراضي يوم الجمعة الماضية.

يتبع