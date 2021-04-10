مسؤول : انتاج محطات الطاقة الحرارية ارتفع الى 39 بالمئة

واوضح "طرزطلب" اليوم السبت، ان محطات انتاج الكهرباء الحرارية سجل خلال العام الماضي (انتهى في 20 اذار / مارس 2021) بنسبة 4 اعشار في المئة ليرتفع من 38.56 الى 39 بالمئة؛ وهو مؤشر على تحقيق اكبر نسبة من الزيادة في مجال انتاج الطاقة الحرارية على مرّ السنوات الثماني الاخيرة داخل البلاد.

واكد المسؤول بوزارة الطاقة الايرانية، ان هذا الانجاز ادى الى توفير ما يبلغ 846 مليون متر مكعب/ليتر على صعيد استهلاك وقود انتاج الطاقة في ايران.

وعزا طرزطلب ارتفاع حجم انتاج الطاقة الحرارية خلال العام الماضي الى تنفيذ كافة البرامج المتعلقة بصيانة الوحدات والاجهزة المستخدمة لدى محطات انتاج الكهرباء داخل البلاد.

واوضح، ان وزارة الطاقة وضعت على جدول برامجها اجراء فحوصات دقيقة واعداد ستراتيجية منتظمة ودورية لصاينة الاجهزة والوحدات ذات الصلة بمحطات انتجاج الكهرباء الحرارية والحفاظ عليها ومعالجة المشاكل او العطل الذي من شانه ان يقلل من نسبة الاداء فيها.

انتهى ** ح ع