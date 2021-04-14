عراقجي يلتقي مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية بفيينا

واستعرض الجانبان، في هذا اللقاء الذي عقد بمقر البعثة الايرانية في عاصمة النسما اليوم الاربعاء، استعرضا اخر المستجدات حول المفاوضات الجارية بين ايران ومجموعة 4+1 الدولية.

يذكر ان الوفد الايراني المفاوض برئاسة عراقجي، يواصل حاليا مشاوراته مع وفود سائر الدول المعنية بالمفاوضات في اطار اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الذي سيعقد بفيينا .

وبدات الجولة الثامنة عشرة لمفاوضات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي منذ 2 نيسان الحالي عبر الفضاء الافتراضي، ومن ثم قرر ممثلو الدول المشاركة على مواصلة هذه المباحثات في عاصمة النمسا مباشرة.

انتهى ** ح ع