٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١٠:٥٦ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84305868
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واعظي: أولوية الحكومة توفير اللقاح المطلوب من الخارج

واعظي: أولوية الحكومة توفير اللقاح المطلوب من الخارج

طهران/ 23 نيسان/ ابريل/ارنا - قال محمود واعظي رئيس مكتب رئيس الجمهورية، ان الاولوية الاولى للحكومة هي توفير اللقاحات المطلوبة من الخارج مضيفا : طبقا لما اعلناه سابقا فأن جهود الحكومة تصب على انتاج اللقاحات المحلية واستخدامها في الربيع وأوائل الصيف.

وبشأن شفافية توزيع اللقاحات المستوردة ووضع اللقاحات المنتجة محليا، أوضح واعظي في مقابلة مع مراسل إرنا اليوم الجمعة، أن الشفافية في استخدام اللقاحات التي نقوم بحقنها حاليا مهمة جدا، ولهذا السبب أوعز الرئيس روحاني الى وزارة الصحة بان توضح للشعب موضوع اللقاحات وكيفية تلقيحها والفئات المستهدفة.

وقال: من حق الشعب أن يعرف كيف يتم توزيع اللقاح، موضحا ان المركز الوطني لمكافحة كورونا هو من يتخذ القرار بتوزيع اللقاحات على الفئات ذات الاولوية في التطعيم وهم الكوادر الطبية وكبار السن المصابون بأمراض مزمنة .

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