ثلاث ذهبيات لايران في وزن 102 كغم في بطولة آسيا لرفع الاثقال

ففي اليوم الثامن من منافسات بطولة آسيا لرفع الاثقال والمؤهلة الى اولمبياد طوكيو، تمكن الرباع الايراني معتمدي من الفوز بالميدالية الذهبية في وزن 102 كغم في رفعة النتر مسجلا 227 كغم، وفي رفعة الخطف حصد الميدالية البرونزية مسجلا 173 كغم، ليتقلد الميدالية الذهبية بمجموع 400 كغم.

اما الرباع الإيراني رضا دهدار فقد تمكن من الفوز بالميدالية الذهبية في وزن 102 كغم في رفعة الخطف مسجلا 175 كغم .

وكانت نتائج وزن 102 كغم كالتالي:

۱- رسول معتمدي (ایران): الخطف 173 كغم (برونزية) / النتر 227 كغم (ذهبية) / المجموع 400 (ذهبية).

۲-ابراهيم فارس الباخ (قطر): الخطف 174 كغم (فضية) / النتر 222 كغم (فضية) / المجموع 496 كغم (فضية).

3- آرتيم آنتربوف (كازاخستان): الخطف 168 كغم / النتر 222 كغم (برونزية) / المجموع 390 كغم (برونزية).

۴- رضا دهدار (ايران): الخطف 175 كغم ((ذهبية) / النتر 214 كغم / المجموع 389 كغم.

انتهى** 2344