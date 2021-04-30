برسبوليس يتاهل بجدارة للدور ثمن النهائي بدوري ابطال اسيا

وسجل رباعية برسبوليس كل من شهريار مغانلو وإحسان بهلوان وحسين كنعاني زادكان وعيسى آل كثير، في الدقائق (27، 33، 68، 73) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم الفرنسي يوهان بولي هدفي فريق الريان القطري، في الدقيقتين (48 و72) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "فاتوردا" بمدينة مارغاو الهندية.

وكان برسبوليس قد حول تأخره بهدف إلى فوز على الريان (3-1) في مباراة الذهاب أيضا، التي جرت بينهما يوم السبت 17 أبريل الجاري، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وحقق فريق برسبوليس انتصاره الخامس مقابل خسارة واحدة، وتصدر المجموعة الخامسة، برصيد 15 نقطة، وبلغ الدور ثمن النهائي للبطولة، برفقة وصيفه الوحدة الإماراتي الذي فاز على فريق جوا الهندي 2-0 .

بينما مني الريان بالهزيمة الرابعة مقابل تعادلين، وتذيل قائمة المجموعة برصيد نقطتين فقط بينما حل الفريق الهندي في المركز الثالث بـ 3 نقاط.

وفي مباريات المجموعة الثانية فاز تراكتور سازي تبريز الايراني على الشارقة الاماراتي 2-0 رافعا رصيده الى 10 نقاط في المركز الثاني بعد الشارقة البالغ رصيده 11 نقطة فيما خسر فولاد خوزستان امام الوحدات الاردني 1-0 ضمن المجموعة الرابعة ليتجمد رصيده عند 5 نقاط في المركز الاخير.

وينتظر تراكتور سازي نتائج المجموعتين الاولى والثالثة على امل التاهل ضمن الفرق الثانية في المجموعات، علما بان استقلال طهران يخوض مباراة مهمة امام الشرطة العراقي اليوم في سابق التاهل مع اهلي جدة والدحيل القطري حيث تمتلك الفرق الثلاثة 8 نقاط مع افضلية لاستقلال طهران من حيث فارق الاهداف.

انتهى ** 2342