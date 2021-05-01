القطاع الخاص الإيراني يصدر الى قطر بعض مستلزمات كأس العالم 2022

وصرح "عدنان موسى بور" في مقابلة مع مراسل إرنا اليوم السبت، بأن هناك علاقات سياسية جيدة بين إيران وقطر، لكننا لم نحقق الأهداف المرجوة في التجارة مع هذا البلد، فيما كان بإمكاننا إقامة علاقات تجارية واسعة أكثر.

وفي إشارة إلى استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، قال: في الوقت الحالي، سيوفر القطاع الخاص الإيراني العديد من المعدات ومستلزمات البناء اللازمة التي تحتاجها قطر لتنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي .

وأشار موسى بور إلى أن إيران وفرت الى حد كبير الامكانات اللازمة التي تحتاجها قطر لاستضافة المونديال واستقبال السائحين، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين كان ضئيلا جدا من قبل، لكن حسب الوضع الحالي، بلغ هذا الرقم نحو 350 مليونا.

واكد أنه لزيادة التجارة بين إيران وقطر لتصل إلى مليار دولار، فأننا بحاجة الى تحديد المشاريع العملاقة على مستوى قادة البلدين.

وبلغ حجم التجارة الخارجية الإيرانية مع الدول المجاورة في العام الايراني الماضي (انتهى 20 مارس)، 82 مليونا و535 ألفا و389 طنا من البضائع، بقيمة 36 مليارا و502 مليونا و315 ألفا و869 دولارا.

ستقام بطولة كأس العالم لكرة القدم الثانية والعشرين في قطر أواخر عام 2022.

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