اهمية معبر برويز خان الحدودي من الناحية الاقتصادية

و افاد ارنا الیوم الأحد ان باباخاني اشار الى اهمية هذا المعبر الحدودي من الناحية التجارية والصادرات غير النفطية مضیفا ان هذا المعبر الحدودي یحظى بأهمية خاصة وشهدت نموا إيجابيا ملحوظا في التجارة خلال العام الماضي رغم ألازمات الناجة عن الحظر الجائر وتفشي فيروس كورونا.

وقال "يجب وضع جدول زمني مع الجانب العراقي لعقد اجتماعات من اجل حل المشاكل والخلافات المحتملة .

و في جانب اخر من تصريحاته اعلن بابا خاني عن تصدير ما قيمته أكثر من مليارین و24 مليون دولار من البضائع إلى العراق عبر معابر الحدودیة لمحافظة کرمانشاه مما يظهر زيادة بنسبة 8في المائة من حيث القيمة و 12 في المائة من حيث الوزن خلال العام الماضي الايراني ( انتهى في 20 اذار / مارس 2020) مقارنة بالعام الذي سبقه.

يذكر ان مدينة قصرشيرين الحدودية تقع غرب محافظة كرمانشاه و يبلغ طول حدودها المشتركة مع العراق 186 كيلومترا وتعد احد اهم مدن غرب البلاد لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع العراق واقليم كردستان .

و تحول معبر برويزخان و خسروي الحدوديان في قصرشيرين، هذه المدينة الى مركز للانشطة الاقتصادية بما فيها تبادل السلع بين ايران والعراق.

ويشهد معبر برويز خان مرور 800 الى الف شاحنة يوميا نحو العراق واقليم كردستان حاملة مختلف السلع بما فيها الفواكة والمجففات ومواد البناء و الاجهزة المنزلية.

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