الفيفا تشيد بالاداء المميز لنادي برسيبوليس وحارس مرمى نادي تراكتور

و في تقرير حول دور المجموعات لأبطال آسيا في منطقة الغرب، أشار الاتحاد الدولي لكرة القدم الى صعود ثلاثة فرق إيرانية إلى المراكز الثمانية الأولى في غرب آسيا.

ونظم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم دوري أبطال آسيا للمرة الأولى بمشاركة 40 فريقا في 10 مجموعات، في المرحلة التمهيدية، لم تكن اي مجموعة سهلة، الهلال السعودي بطل 2019 ، صعد بصعوبة من المجموعة، وفشل بطل 2011 السد القطري في بلوغ الأدوار الإقصائية بعد خسارته في اليوم الأخير أمام النصر السعودي.

وكان نادي تراكتور الإيراني الفريق الوحيد في دور المجموعات الذي لم يخسر في أي من مبارياته ووصل إلى دور الـ16 دون خسارة.

واشارت الفيفا الى أربع لحظات لا تنسى من دوري أبطال اسيا الاداء المميز لنادي برسيبوليس ومفاجأة استقلال طاجيكستان والأداء المبهر لمحمد رضا اخباري حارس نادي تراكتور والأهداف التسعة لمايكل أولونجو.

واصل برسيبوليس، الذي تأهل الى النهائيات في 2018 و 2020، ادائه المميز في آسيا هذه المرة، واحتل المركز الأول بمجموعته بعد ان فاز في خمس مباريات، ولم يهزم الا مرة واحدة 1-0 أمام الوحدة الاماراتي.

و اكتملت قائمة الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2021 لمنطقة الغرب، وذلك بعد ختام منافسات دور المجموعات يوم الجمعة.

وفيما يلي قائمة الأندية المتأهلة للدور الثاني:

الاستقلال الطاجيكي - أول المجموعة الأولى

الشارقة الإماراتي - أول المجموعة الثانية

الاستقلال الإيراني - أول المجموعة الثالثة

النصر السعودي - أول المجموعة الرابعة

بيرسيبوليس الإيراني - أول المجموعة الخامسة

الوحدة الإماراتي - ثاني المجموعة الخامسة (أفضل فريق حاصل على المركز الثاني)

تراكتور الإيراني - ثاني المجموعة الثانية (ثاني أفضل فريق يحصل على المركز الثاني)

الهلال السعودي - ثاني المجموعة الأولى (ثالث أفضل فريق يحصل على المركز الثاني)

انتهى** 2344