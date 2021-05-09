واستضافت وكالة ارنا في حفل ازاحة الستار عن كتاب خطوة خطوة مع قاسم" مولف الكتاب الدكتور سعد الله زارعي رئيس مؤسسة " انديشه سازان نور" للدراسات السياسية.

وتم نشر الكتاب من قبل المؤسسة في العام الايراني الجديد الذي بدأ في 21مارس 2021 ويركز على التطورات التي شهدتها منطقة الشرق الاوسط على مدى العقدين الاخيرين ويسلط الضوء على دور الشهيد قاسم سليماني في قيادة المقاومة في كل من سوريا والعراق واليمن ولبنان بشكل متزامن منها قيادة الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي في العراق ومكافحة الارهاب التكفيري في سوريا.

وقال الدكتور زارعي خلال مراسم ازاحة الستار عن الكتاب، انه كان على صلة مع الشهيد سليماني لذلك كان يلمس جهود الشهيد في جبهة المقاومة ومواقفه تجاه التطورات الاقليمية وانطلاقا منه يقدم الكتاب شرحا للقارئ حول التطورات الاقليمية ودور الشهيد فيها.

واكد ان من ميزات الكتاب هي انه تم كتابة وتقرير الاحداث بشكل ميداني وبالتزامن مع الاحداث و التطورات التي شهدها كل من العراق وسوريا واليمن اي انه يتضمن روايات تمت كتابتها عند وقوع التطورات في هذه الدول مؤكدا ان الشهيد قاسم سليماني كان يقود بنفسه المقاومة بشكل متزامن في سوريا والعراق واليمن بسبب تزامن الحرب والتطورات المهمة في هذه الدول.

واوضح ان الكتاب يقدم ايضا تحليلا عن علاقات ايران مع دول المنطقة وما شهدته من التغييرات خلال العقدين الاخيرين.

وختم بالقول ان مؤسسة "انديشه سازان نو" للدراسات تنوي ترجمة الكتاب الى العربية والانجيليزية.

انتهى**1110