وزير التراث الثقافي: تدشين 200 مشروع سياحي في البلاد في غضون اشهر

وقال مؤنسان في الرد على سؤال لمراسل وكالة "ارنا" خلال تصريح للصحفيين السبت: انه خلال فترة الاعوام الثمانية من مهمة حكومة التدبير والامل تم تدشين 320 مشروعا سياحيا في البلاد وان هذه الوزارة تخطط لتدشين 200 مشروع اخر في غضون الاشهر القادمة.

واضاف: ان في ضوء الاجراءات المتخذة من قبل حكومة التدبير والامل فقد ارتفع عدد اسرّة مراكز الاقامة في البلاد من 280 الفا عام 2013 الى 420 الفا في الوقت الحاضر.

واشار الى انه وفقا لاعلان البنك المركزي ومنظمة السياحة العالمية فان عوائد البلاد من السياحة سنويا بلغت نحو 11 مليارا و 800 مليون دولار وقال: ان هذا الحجم يمثل 2.7 بالمائة من اجمالي الانتاج الداخلي GDP ويقل فقط بنسبة 5 بالمائة من المائة عن المعدل العالمي البالغ 3.4 بالمائة.

واوضح بان المتوقع ان تقترب حصة صناعة السياحة في البلاد من المعدل العالمي في غضون الاعوام القادمة في ضوء المسيرة الراهنة للتنمية السياحية في البلاد وستتعزز هذه المسيرة بقوة في حال انحسار جائحة كورونا.

ونوه الى ان المناطق الحرة تحظى بطاقات عالية للتنمية الشاملة في البلاد وقال: لقد سعينا في اللجنة الاقتصادية للحكومة للدفاع عن مصالح المناطق الحرة خاصة جزيرة كيش جنوب البلاد والتي تعد السياحة محور انشطتها.

وصرح بان عدد السياح الاجانب الذي زاروا ايران في العام 2009 بلغ 4 ملايين و 600 الف فيما ارتفع الرقم الى 8 ملايين و 800 الف في العام 2019 .

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