١٦‏/٠٥‏/٢٠٢١ ٩:١٢ ص
رقم الصحفي: 2456
رمز الخبر: 84330582
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ظريف في ايطاليا للقاء المسؤولين في الفاتيكان

ظريف في ايطاليا للقاء المسؤولين في الفاتيكان

طهران/16ايار/مايو/ارنا- وصل وزير الخارجية محمد جواد ظريف صباح اليوم الاحد الى ايطاليا للقاء مع المسؤولين الايطاليين وكذالك المسؤولين في الفاتيكان.

وسيناقش ظريف خلال لقائاته في ايطاليا تعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الثنائي والدولي.

وبدأ ظريف جولته الاوروبية الخميس الماضي وكانت العاصمة الاسبانية مدريد محطته الاولى حيث التقى هناك نظيره الاسبانية ارانتشا غونزالس وبحث معها حول العلاقات الثنائية بين ايران واسبانيا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.

كما التقى وزيرة الصناعة والتجارة  والسياحة الاسبانية ريس ماروتو التي تتراس اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي حيث استعرض الجانبان خلال اللقاء التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين البلدين.
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