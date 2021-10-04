امير عبداللهيان : تفعيل مشاريع الترانزيت بين ايران وارمينيا قريبا

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده "امير عبد اللهيان" اليوم الاثنين بطهران، مع وزير خارجية ارمينيا "ارارات ميرزوفيان".

و وصف وزير الخارجية مباحثاته مع الوزير الارميني الزائر، بانها مفيدة وبناءة؛ منوها بالعلاقات الوطيدة والبناءة والمتنامية التي تربط بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والجمهورية الارمينية.

واضاف وزير الخارجية : انه لمن دواعي سروري ان اعلن بانني التقيت 3 مرات في غضون الايام العشرين الماضية، في دوشنبة ونيويورك وطهران، بالسيد وزير خارجية ارمينيا؛ وفي السياق ايضا جرت مباحثات على هامش قمة شنغهاي بين اية الله رئيسي والسيد باشينيان.

ونوه امير عبداللهيان، بان المسؤولين الايرانيين والارمينيين تمكنا من التوصل الى اتفاقات ستراتيجية جيدة في مختلف المجالات؛ مردفا بالقول : اليوم نحن اتفقنا على بناء تعاون جيد في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والسياحية بين البلدين.

وتوقع وزير الخارجية، بان الاسابيع القادمة ستشهد المزيد من النشاطات المشتركة بين طهران ويريفان.

كما تطرق الى الازمة الراهنة في منطقة القوقاز الجنوبية، مصرحا : ان جيراننا يعانون من ظروف متأزمة، لاسيما في ضوء وجود الكيان الصهيوني والارهابيين الذين يشكلون مصدر قلق اساسي في بعض النقاط داخل المنطقة.

واستطرد : نحن نعلن من هذا المؤتمر الصحفي المشترك، باننا سوف لن نسمح لبعض الدخلاء الاجانب ان يتسببوا في توتر العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية مع جيرانها بما في ذلك الجارة الجيدة جمهورية ارمينيا.

وخلص امير عبد اللهيان الى القول، انه مع الاخذ بعين الاعتبار الازمات المكثفة في هذه المنطقة ومع اقتراب نهاية ازمة كورونا، نؤكد بان ايران لن تتحمل المزيد من التطاول، وهناك قناعة مشتركة بين دول المنطقة كافة بانه يمكن تسوية المشاكل الاقليمية بعيدا عن التدخلات الاجنبية وبواسطة بلدان المنطقة ذاتها.

انتهى ** ح ع