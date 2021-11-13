١٤‏/١١‏/٢٠٢١, ٢:١٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84539911
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زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب محافظة فارس جنوب ايران

زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب محافظة فارس جنوب ايران

طهران / 14 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- ضرب زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم الاحد ضواحي مدينة جويم بمحافظة فارس جنوب ايران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذا الزلزال وقع في الساعة الثانية عشرة و 22 دقيقة و 18 ثانية بعد منتصف ليلة السبت-الاحد بالتوقيت المحلي (الثامنة و 52 دقيقة مساء السبت بتوقيت غرينتش).

واضاف ان مركز الزلزال كان عند التقاء خطي العرض 28.27 والطول 54.06 درجة وفي عمق 7 كم من سطح الارض.

ووقع الزلزال على بعد 8 كم من مدينة جويم و 20 كم من مدينة بناروية و 26 كم من مدينة شهر بير و 211 كم من مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب ايران.

ولم ترد لغاية الان اي تقارير عن وقوع اضرار محتملة جراء الزلزال.

انتهى ** 2342

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