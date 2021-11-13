زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب محافظة فارس جنوب ايران

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذا الزلزال وقع في الساعة الثانية عشرة و 22 دقيقة و 18 ثانية بعد منتصف ليلة السبت-الاحد بالتوقيت المحلي (الثامنة و 52 دقيقة مساء السبت بتوقيت غرينتش).

واضاف ان مركز الزلزال كان عند التقاء خطي العرض 28.27 والطول 54.06 درجة وفي عمق 7 كم من سطح الارض.

ووقع الزلزال على بعد 8 كم من مدينة جويم و 20 كم من مدينة بناروية و 26 كم من مدينة شهر بير و 211 كم من مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب ايران.

ولم ترد لغاية الان اي تقارير عن وقوع اضرار محتملة جراء الزلزال.

انتهى ** 2342